Hayırsever kadından eğitime arsa desteği

Kendi arazisini İl Özel İdaresine bağışlayan hayırsever Kiraz Kaplan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, arsasını eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışlayan hayırsever Kiraz Kaplan'ın örnek bir davranış sergilediğini söyledi. Bağışı, Türk milletinin eğitim-öğretime verdiği önemin bir ifadesi olarak değerlendiren Vali Akın, “Hayırsever Kiraz Kaplan, Kayabaşı Mahallesinde kendine ait olan taşınmazlardaki hisselerini eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaremize bağışlamıştır. Eğitimde marka kent olan ilimizde eğitim hayatına sunduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Kiraz Kaplan'ın yakını Merkez Valisi Ahmet Altıparmak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz'ın da yer aldığı imza töreni, Vali İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve Hayırsever Kiraz Kaplan'ın protokolü imzalaması ile sona erdi.