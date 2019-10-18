Hayırseverden okula kütüphane bağışı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Murat Coşkun tarafından Özbağ Örcün İlkokulu'na yaptırılan Kütüphane ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yaptırılan Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ile Zeka Oyunları Sınıflarının açılışlarını gerçekleştirdi.

Vali Akın, açılışta yaptığı konuşmada kütüphanenin çocuklara kitabı sevdirerek okuma alışkanlığı kazanmaları açısından önemli katkı sağlayacağını söyledi. Eğitime yapılan katkıların çok değerli ve anlamlı olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Kütüphaneler, çocuklarımızın kitapla buluştuğu, kendilerini geliştirdiği, derslerindeki başarılarına katkılar sağlayan önemli bölümlerdir" dedi. Kütüphane, Teknoloji Tasarım Atölyesi ve Zeka Oyunları sınıfları açılışı sonrası Vali Akın, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Açılış programına; Vali Akın'ın yanı sıra Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, hayırsever iş adamı Murat Coşkun ve okul idarecileri katıldı.