Hem bilgilendirdiler hem de karanfil dağıttılar

Termal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Kırşehir'de, beş yıldızlı otelin yönetim kadrosu, 8 Mart Dünya Kadınlar etkinlikleri kapsamında kentte sokak sokak gezip kadınlara karanfil vererek kaplıcalar ve otelde yeni normalleşme sürecini anlattı.

Kırşehir'de bulunan 5 yıldızlı otelin yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte sokak sokak gezerek hem kadınlara karanfil hediye etti hem de normalleşme süreciyle beraber kaplıcalar ve oteldeki yeni normalleşme sürecini anlattı.

Otelin İnsan Kaynakları Müdürü Osman Yıldız, Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Ardıç, Spa Müdürü Özge Tekay ve Genel Müdür Haydar Zengin'in katıldığı etkinlikte Kırşehir'de kadınlara binin üzerinde karanfil dağıtımı yapıldı.

Otel Genel Müdürü Haydar Zengin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve yüksek riskte olmayan Kırşehir'de, termal turizmin önemini anlatmak adına şehrin sokaklarında yönetim birimi olarak dolaşıp kadınlar gününü kutladık. Yeni süreçle birlikte insanların çekingen davrandığı kaplıcalar hakkında da bilgilendirme yaparak otelimizde ve şehirde bulunan otellerde korona virüs tedbirlerinin tam manasıyla uygulandığını anlattık. Termal turizmin önemini biliyor ve şehrimizde de halkımızın ellerinde bulunan faydanın önemini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.