Husumetli iki Afganlı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, husumeti bulunan 2 Afgan uyruklu arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Nasuhdede Mahallesinde meydana gelen olayda husumetleri olduğu öğrenilen B.S. ve A.V.Z., mahalle meydanında karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.V.Z., yanındaki bıçakla B.S.'yi yaraladı. Ağır yaralanan B.S., çevrede bulunanların ihbarlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı B.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.