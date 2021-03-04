İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Husumetli iki Afganlı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, husumeti bulunan 2 Afgan uyruklu arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, husumeti bulunan 2 Afgan uyruklu arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.


Nasuhdede Mahallesinde meydana gelen olayda husumetleri olduğu öğrenilen B.S. ve A.V.Z., mahalle meydanında karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.V.Z., yanındaki bıçakla B.S.'yi yaraladı. Ağır yaralanan B.S., çevrede bulunanların ihbarlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı B.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.