Husumetli şahısların kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İkizler köyünde meydana gelen olayda A.K, E.K, N.K. ile daha önce silahlı kavgada öldürülen Haydar Gündoğdu'nun kardeşi Caner Gündoğdu (29) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda tabanca ile vurularak ağır yaralanan Caner Gündoğdu, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından A.K., E.K. ve N.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.