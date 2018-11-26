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Huzurevinde tanışıp hayata yeniden merhaba dediler

Kırşehir’de huzurevinde tanışan Sefer Gürler (69) ve Saniye Özaydın (64) evlendi.

Kırşehir'de huzurevinde tanışan Sefer Gürler (69) ve Saniye Özaydın (64) evlendi.


Kırşehir Huzurevinde gerçekleşen düğün merasimine Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve eşi Münire Baykara, Huzurevi yöneticileri ve evlenen çiftin çok sayıda eşi, dostu ve akrabası katıldı.



Düğün töreninde bir konuşan Vali Akın, Huzurevinde tanışarak evlenen Sefer Gürler ve Saniye Özaydın'ın düğünlerinin, aile bütünlüğüne teşvik edici yönden anlamlı olduğunu söyledi.



Evlenerek yuva kuran çifti örnek davranışlarından dolayı tebrik ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Huzurevinde kalan büyüklerimizin her zaman yanındayız. Bugün de değerli büyüklerimizin düğünlerine katılmamız, bu mutlu günlerinde yanlarında olmamız Huzurevi sakinlerinin her zaman yanında olduğumuzun bir ifadesidir. Hayatta ne zaman, nerede, kimle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Hayat, değerli büyüklerimiz Sefer Gürler ve Saniye teyzemizi Huzurevinde tanıştırdı. Ömürlerinin ikinci baharında, kendilerine düğünleri hayırlı olsun diyor, umut ettikleri gibi yaşamı bundan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum” dedi.



Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşmalarında, evlenen çifte hayırlı olsun dileklerini sunarak düğünlerini tebrik ettiler. Program, Vali ve eşi Saliha Akın ile beraberindeki protokolün evlenen çifti tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile sona erdi.

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