"İç Anadolu'nun plajı" bayramda da boş kalmadı

Kırşehir'de, "İç Anadolu Bölgesi'nin plajı" olarak bilinen ve tatil günlerinde yaşanan yoğunluğu ile ön plana çıkan Savcılı Plajı, bayram tatilinin son gününde de tatilcilerin uğrak noktası oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nin plajı olarak bilinen bölgeyi vatandaşlar 'Ankara'nın da denizi' olarak görüyor. Kimi zaman gün batımı, kimi zaman ise tatilcilerin Kırşehir ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki uğrak yeri olan plaj alanı yeni görünümüyle de ilgi odağı oldu. Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı, gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla da kendine hayran bırakıyor. Kırşehir'in Kaman ilçesi sınırlarında yer alan ve 90 bin metrekare kullanım alanına sahip olan kültür tesisi içerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları, balık restoranları barındırıyor ve Ankara'ya 155 kilometre mesafesiyle biliniyor. Bölgede yaşanan yoğunluklar nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde plaj alanında düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapılmıştı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluk son günde de devam etti. Pazar gününü fırsat bilen tatilciler ise mevsimsel güzellikleri yerinde incelemek ve piknik yapmak için sıcak havaya aldırış etmeden plaj alanını doldurdu. Bölgede bulunan vatandaşlardan Hasan Emre, Ankara'dan bölgenin daha fazla rağbet aldığını ve bölgeye gelenlerin 'Ankara'nın denizi' olarak gördüğünü söyledi. Ahmet Kılıç ise Kırşehir'den bölgeye gittiğini ve her hafta sonu bölgeye ailesiyle gittiğini kaydetti.