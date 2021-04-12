İl Hıffısıhha Kurulu ramazan davulcuları kararını açıkladı

Ramazan ayı süresince belediyeler tarafından sahur vakti davul çalmak üzere görevlendirilen kişilerin davul çalmasına izin verileceği duyuruldu.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler? Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçiriliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ramazan davulcularına yönelik alınan karar ise şöyle;

"Bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar, haneler yerine toplu olarak Belediye imkanlarıyla sağlanacak, bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyece."

Öte yandan, Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

Kırşehir'de, Kuşdilli Mahallesinde bulunan Pazaryeri haftanın Pazartesi ve Salı günlerinde, Aşıkpaşa Mahallesinde bulunan Pazaryeri ise Cuma günlerinde açık bulundurulacak. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.