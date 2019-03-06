İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlık Seçimleri yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO’sında İl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO'sında İl Kadın girişimciler icra komitesi başkanlık seçimleri yapıldı.


Toplantıya; İcra Komitesi üyeliğine seçilen 13 üye ve doğal üyeler ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.


Yapılan seçimlerde Hatice Kangal İcra Komitesi Başkanlığına , Özge Şenlik ise İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Seçimden sonra ilk toplantısını yapan İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleri kadın girişimcileri potansiyelinin donanımlı hale getirilmesi çalışmalarına başlanıldığı kamu oyuna duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.