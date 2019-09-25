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İl Kültür Müdürü Halil Çalışır:

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın 7.

KIRŞEHİR (İHA) – Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın 7. Ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Ertaş'ın ‘gönül dağı' olmayı başarmış bir sanatçı olduğunu söyledi.


Çalışır mesajında, “Ünlü Ozanımız Neşet Ertaş'ı vefatının 7. yılında sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Bozkırın Tezenesi Halk Ozan'ımız Neşet Ertaş bir gönül eri, hatta bir ‘gönül dağı' olmayı da başarmış bir sanatçımızdı. Eşsiz üslubu, parlak yorumları ile dikkati çeken Neşet Ertaş, yorumladığı türkü ve bozlaklar sayesinde Anadolu insanıyla arasında gönülden gönüle uzanan gizli bir bağ kurmayı başarmış ender sanatçılarımızdan biriydi”dedi.


Neşet Ertaş'ın adının milyonlarca seveni tarafından yaşatılacağını da ifade eden Çalışır, “Sanat üslubunun gelecek nesilleri etkilemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu güzel insanın birbirinden güzel eserlerine hep birlikte sahip çıkarak, gelecek kuşakların onu tanımasını sağlamayı bir görev biliyoruz. Merhum Neşet Ertaş'a Allahtan rahmet dilerken ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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