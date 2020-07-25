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İl Özel İdare personeli buldukları ziynet eşyalarını sahiplerine teslim ettiler

Kırşehir İl Özel İdaresinde köyde görevli personeller, çalışma yaparken buldukları ziynet eşyalarını sahiplerine teslim etti.


İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personellerden Mustafa Yasir Turpçu, Mehmet Güneş ve Fatih Cemre Kelekçi isimli personeller görevli oldukları bir köyde çalışma yaparken bir miktar ziynet eşyası altın buldular. Durumu yetkili amirlerine ilettikten sonra köyde altının sahiplerinin bulunması çalışması başlatıldı. Köy muhtarının da desteği ile altın sahiplerine ulaştırıldı. Destek Hizmetlerinde görevli bulunan personeller, genel sekreterlikte takdirnamenin yanı sıra yaptıkları erdemli davranış nedeniyle çeşitli şekillerde ödüllendirildi.


Özel İdare personellerini yaptıkları davranıştan ötürü ödüllendiren ve teşekkür eden Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz, dürüst insanlarla çalışmalarının gurur verici olduğunu söyleyerek; "Personellerimizin gösterdiği ahlaklı ve erdemli davranış bizleri de mutlu etti. Böyle insanların var oldukları sürece başarılı olacaklarına kalben inanıyorum. Kurumumuz adına personellerimizin davranışı gurur verici olmuştur" dedi.

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