İl Özel İdaresi, Akpınar İlçesi Köylerinde İçme Suyu Çalışmaları Tamamladı

Akpınar ilçesi; Çalıburnu, Hacıselimli, Sofrazlı köylerinin köy içme suyu şebekeleri yenilenerek kollektör sistemine geçildiği kamu oyuna duyuruldu. İklim değişikliği ve kuraklığa karşı köy içme suyunu daha dikkatli ve tasarruflu kullanılmasında kollektör sisteminin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada; "Köylerimizde tamamlanan bu kollektör sistemleri ile birlikte köylerimizdeki içme suyu kayıp kaçak ve sızıntılar engellenmiş ve tüm içme suyu kullanıcıları kayıt altına alınmıştır" denildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için aralıksız çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Yaşam koşullarını daha kaliteli hale getirmek ve köylerde köylünün talep ve isteklerini takip etmek her zaman birinci önceliğimiz olmuştur" dedi.

'Su hayattır' sloganı ile çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, "Kaliteli su içirmek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamak önceliğimiz iken 'su hayattır' sloganı ile biz vatandaşımıza en güzel hayatı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021yılı KÖYDES içme suyu çalışmaları kapsamında Akpınar İlçesi köylerimize 1 milyon 525 bin 946 liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. Akpınar ilçesi 2021 yılı itibariyle toplam 14 köyümüzde içme suyu şebekesi yenilenerek kollektör sistemine dönüştürülmüş ve köylülerimizin hizmetine sunulmuştur" dedi.