İl Özel İdaresi, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı

7 Gün 24 Saat hizmet verecek ekipler, mağduriyet yaşanmaması için 252 köyde 36 İş Makinesi, 80 Personel ile hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Mevsimsel şartlarda meydana gelebilecek hava muhalefetine karşı tedbir aldıklarını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, “Köylerimizin tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamlandık. Araç parkımızda modeli yüksek greyder, dozer, kar bıçaklı kamyon, ve diğer ekipman araçlarımız olmak üzere toplam 36 iş makinemizi karla mücadeleye hazır hale getirdik" dedi.

Kışın vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yapılan hazırlık kapsamında ekiplerin 24 saat esaslı çalışacağını aktaran Yılmaz, "80 personelimiz de görevlendirdik. Araçlarımızın gerekli kış bakımlarını tamamlayarak dinamik ve seri hareket edebilecek ekipler kurduk. Ekiplerimizi 24 saat çalışacak şekilde ayarladık ve ekiplerimiz sürekli alarm durumunda olacaklar. Kış mevsiminde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarından dolayı köylerimizde ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına karla mücadele çalışmaları daha etkin yürütülmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamla"diye konuştu.