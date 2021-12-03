İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı

Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet verecek ekipler, il merkezi ve ilçe merkezlerinde hazırlandı. Kışın sert ve soğuk geçtiği Kırşehir'de , karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için özel idaresi karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi. Her türlü olumsuz hava durumuna karşı 7 gün 24 saat çalışacak şekilde Merkez, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerimiz olmak üzere toplam 7 ekip kuruldu. Merkez ve ilçelere bağlı toplamda 252 köyde mevcut yol ağıllarında karla mücadele edecek olan ekiplerimiz 24 saat hizmet edecek şekilde hazır hale getirildi. 36 iş makinesi, 80 personel ile ihbarlar değerlendirilecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, karla mücadele için Özel İdarenin hazır olduğunu söyleyerek, "Köylerimizin tüm yollarının kar nedeniyle kapanmaması için kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamlandık. Araç parkımızda modeli yüksek greyder, dozer, kar bıçaklı kamyon, ve diğer ekipman araçlarımız olmak üzere toplam 36 iş makinemizi karla mücadeleye hazır hale getirdik. Buna bağlı olarak 80 personelimiz de görevlendirdik. Araçlarımızın gerekli kış bakımlarını tamamlayarak dinamik ve seri hareket edebilecek ekipler kurduk" dedi.