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İl Özel İdaresi, Mucur ilçesinin 6 köyünde 13 kilometrelik yol yapımı işini tamamladı

Kırşehir İl Özel İdaresi, Mucur ilçesinin 6 köyünde 13 kilometrelik yol yapımı işini tamamladığını duyurdu.


İl Özel İdaresi 2020 yılı çalışma programında yer alan Mucur ilçesi Susuz-Palanğıç, Susuz-Yeniköy, Karakuyu-Rışvan ve Aydoğmuş Köy içi yol yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.


İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmalarını, planlanan programlar çerçevesinde sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz, “ Yol yapım çalışmalarımızı planladığımız programlar dahilinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız köylerimizde bulunan yol konforlarını artırmak ve vatandaşlarımızın güvenilir ulaşım ihtiyaçlarını gidermektir"dedi.

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