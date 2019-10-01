KIRŞEHİR (İHA) – Kadınlarda görülen meme kanseri ile ilgili farkındalık haftasında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Türkiye'de her 8 kadından 1'inin hayat boyu meme kanseri riskine yakalanma olasılığının olduğunu söyledi.

Bulut, açıklamasında; “Kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir”dedi.

Meme kanseri gelişiminde bilinen en önemli risk faktörlerini de açıklayan İl Sağlık Müdürü Bulut, “Obez veya aşırı kilolu olmak, yeterli fiziksel aktivite yapmamak, alkol kullanımı, ilk doğum yaşı 30'dan sonra olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar, ilk adet yaşı, ilk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. Menopoz yaşı, menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır”diye konuştu.

1-31 Ekim tarihleri arası meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor.