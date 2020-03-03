İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Yeni, doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli"

Dr. Ali Bulut, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, yeni doğan ve okul öncesi çocuklarda işitme testleri önemli olduğunu söyledi.

İl Müdürü Bulut, yaptığı açıklamada; "Telefonu icat eden Alexander Graham Bell, işitme engelli olan annesi ve eşinin aynı zamanda tüm işitme engelli bireylerin duyamadığı sesleri duymaları için pek çok çalışma yapmıştır. İşitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren bir okulda çalışan Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışmaları sırasında tesadüfen telefonu icat ederek birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağlamıştır. Kişiler arası iletişimin temeli işitme ve konuşmadır. Konuşma gelişiminin de sağlıklı bir işitme gerektirdiğini düşünecek olursak işitmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır"dedi.

'Özellikle tüm çocukların yeni doğan ve okul öncesi dönemde, işitme testi ile değerlendirilmesi önemlidir' diyen İl Müdürü Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"İşitme kaybı, kulak tıkacı veya kulakta sıvı birikmesi gibi rahatsızlıklarda basit medikal veya cerrahi uygulamalar ile düzeltilebilir sorunlardan kaynaklanabilir. Bu sorunların çözümü ile ileride gelişebilecek kalıcı işitme kaybı ve konuşma bozukluklarının önüne geçebilir. İşitme kayıpları, çocuğun sesleri oluşturarak konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktördür. Eğer işitme kaybı vaktinde teşhis edilmez ve rehabilitasyon programlarına alınmazlarsa, çocukların psikolojik ve sosyal gelişmeleri yetersiz olur ve ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal uyum açısından, yaş ve zekaca eşitleri olan çocuklardan geri kalırlar. Bu durumda da, çocuk, sadece işitme kaybı olan bir insan olmaktan çıkar ve psikolojik sorunları olan, sosyal hayat ile uyumsuz bir engelli haline gelir. Yapılan araştırmalar işitme kaybının saptanması bakımından en kritik dönemin "yeni doğan dönemi" olduğunu ortaya koymaktadır. Doğduktan sonra en geç altı ay içinde işitme engeli teşhisi konan ve işitme cihazı uygulanıp özel eğitime alınan bebeklerin konuşma becerisi normal yaşıtlarına benzer seviyede gelişebilir. İşitme engeli ile doğan, bu engeli fark edilmeyen bebeğin dil gelişimi durur ve bununla birlikte zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimi yavaşlar."

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Kaman Devlet Hastanesi ve Özel Aşıkpaşa Hastanesinde işitme tarama testleri yapılıyor.