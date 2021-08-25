İl Sağlık Müdürü Bulut Acil Serviste incelemelerde bulundu

Bulut'a incelemelerinde Destek Hizmetleri Başkanı Yunus Dağ, Başkan Yardımcıları Dr. Deniz Torun ve Ertan Yıldız, İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Alan eşlik etti. Acil Servis'de görevli hekim ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Bulut; "Hasta ve çalışan memnuniyetini yerinde görüyoruz, ilimizde sağlık hizmeti sunumunun etkinliğini artırmak amacıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Memnuniyete de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda personelimiz ve vatandaşlarla diyaloğumuzu geliştirerek, onların sorun ve taleplerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.