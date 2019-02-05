İl Sağlık Müdürü Türkoğlu; “Kanser bilinci oluşması ve toplumsal farkındalık için çalışmalar yapıyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya Kanser günü nedeniyle Kırşehir'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Sağlık Müdürlüğünün toplumsal farkındalık oluşması ve kanser bilinci için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müdürü Türkoğlu,”Kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmakta, ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafınca taranması önerilen; meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için, toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Ülke genelinde kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) , Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) de ücretsiz olarak yapılmaktadır.”dedi.

Kırşehir'de 2018 yılında yapılan taramalarda 8 kişide meme kanseri, 1 kişide de rahim ağzı kanseri tespit edildi. Erken tanı neticesinde tedavileri devam etmekte. Kanserle mücadelede ‘Farkında olun Sevdiklerinizle olun' sloganı kullanılıyor.