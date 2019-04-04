İlçe Belediye Başkanları mazbatalarını aldı

Mahalli İdareler seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından MHP'den AK Parti'ye geçen ilçe belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı.

MHP'de olan Kaman İlçesinde AK Parti adayı Necati Çolak yine MHP'de olan Mucur İlçesinde de Atılgan Yılmaz, görevi devraldı.

İHA'ya konuşan ilçe Belediye Başkanları insanları ötekileştirmeden görev yapacaklarını ilçelerin görev süreleri boyunca kazanım elde edeceğini belirtti. Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, AK Parti Teşkilatının da katıldığı programla makamına geçti. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Hikayemiz, gönlümüz ve umutlarımız bir diyerek yola çıkmıştık. Mucur halkı da desteğini bizlerden yana kullandı. Bizler de onları mahcup etmeden görevimizi yapacak, ilçemizi geliştireceğiz. Mucur'un Belediye Başkanı olarak çalışacağız. AK Parti Belediye Başkanı olarak değil, belediye olarak Mucur'da herkese kapımız olacak ve milletvekilleri ile Mucur için çalışmalara yürüteceğiz. Bakanlıklarla eksikler noktasında temaslar kurarak çalışacağız."dedi.

Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak ise, "Seçimlerin kampanya sürecini gönül belediyeciliği anlayışı ile yürütmeye çalıştık. Bizler, ilçemiz için hayırlı olan sonuçların sandıktan çıktığı inancını taşımaktayız. Siyasi parti yarışları seçim günü gece sona erdi. Şimdi gayemiz, Kaman ilçemiz için çalışmak ve başarı elde etmek olacak. AK Parti Belediyeciliği anlayışı ile ilçemizde ortak akıl anlayışından asla vazgeçmeyecek ve halkımızın her noktada görüşlerini alacağız. Teşkilatımızın ve milletvekillerimizin desteği ile de ilçemize yatırımlar getirerek bizden sonrakilere bayrağı teslim edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Kırşehir'in büyük ilçeleri Mucur, Kaman ve Çiçekdağı 2 dönem sonra AK Parti'ye geçti. Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay'da Kırşehir adalet sarıyına giderek mazbatasını aldı.