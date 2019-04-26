İmece usulü ile yaptırılan cami ibadete açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesine Bağlı Rahmalar köyünde, köylünün imece usulü ile yaptırdığı cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Köy Muhtarı Ali Kaya, mevcutta var olan caminin oluşan çatlaklar nedeniyle sağlıklı olmadığını ve yeni caminin de imece usulü ile yapıldığını söyledi. Caminin yapım aşamasını anlatan Muhtar Kaya, “Cami yapımı 2018 yılında başladı. Altı ay yapım aşaması sürdü. Köyde var olan cami, eski bir camiydi. Kerpiç olan eski camiyi yıkarak yenisini imece usulü ile yaptık.” dedi.

Caminin ibadete açılma törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Müftüsü Mehmet Yaman, Mucur ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, idari amirler ile köylüler katıldı. Cami açılışı öncesinde konuşan Vali Akın, “Camiler, edep ve terbiye ocaklarıdır. Cenab-ı Hakk'ın da yer yüzünde en çok sevdiği mekanlardır. Bizim camilerimiz, minarelerimiz, ezanlarımız bir beldenin İslam beldesi olduğunun en büyük işareti ve en büyük göstergesi olan yapılardır. Köyümüzde de eski bir cami varken arkadaşlarımız bir araya gelerek köye yeni bir camiye ihtiyaç var diye düşünmüşler ve yeni bir cami yapımına karar vermişler.” diye konuştu.

Kurdele kesimi sonrası açılan camide ilk namaz protokol tarafından kılındı. Rahmalar köyüne yaptırılan cami 213 bin liraya mal oldu. Caminin yapım aşamasında İl Müftülüğü 30 bin lira, Mucur İlçe Müftülüğü 5 bin 168 lira, İl Özel İdaresi 16 bin lira verirken kalan parayı da cemaat ve köylü karşıladı.