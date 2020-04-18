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İngiltere'den gelen 252 Türk vatandaşı Kırşehir'de, karantina yurduna yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere’den gelen 252 Türk vatandaşı Kırşehir’de Fatma Bacı yurduna geniş güvenlik önlemleri altında yerleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den gelen 252 Türk vatandaşı Kırşehir'de Fatma Bacı yurduna geniş güvenlik önlemleri altında yerleştirildi.


Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen 252 kişi karayolu ile Kırşehir'de 14 gün boyunca karantinada kalacakları Fatma Bacı yurduna geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.


252 kişi sosyal mesafe kurallarının uygulandığı 11 otobüsle Kırşehir'de Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Fatma Bacı yurduna korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek giriş yaptı.


Yurt binası önünde polis güvenlik tedbiri alırken Türk vatandaşı 252 kişi gerekli sağlık kontrollerinin yapılması sonrasında kalacakları odalara alındı. 14 günlük karantina süreci boyunca Kırşehir Valiliği, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Afad ve Kızılay tarafından Türk vatandaşlarının ihtiyaçları karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan görevli psikologlar ise karantina süresi boyunca destek sunacak. Kırşehir'de, 14 gün misafir edilecek vatandaşlar için Fatma Bacı yurdunda kullanabilmeleri amacıyla GSB_WIFI ağı oluşturuldu.

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