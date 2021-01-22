İRAP bilgilendirme toplantısı yapıldı

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantı da konuşan Vali Akın, İRAP'ın illerdeki afet risk azaltma faaliyetlerini belirleyip öncelik sırasını ve yapılması gerekenleri tanımlayan bir yol haritası olduğunu söyledi. Afetlere karşı dayanıklılığımızı arttırma konusunda Kırşehir'de, bütün kurumların ortak olarak çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Vali İbrahim Akın, “Şehirleşme sürdürülebilir kalkınma için önemli fırsatlar sunarken bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Hızlı kentleşme, nüfus yoğunluğu, konut ihtiyacı gibi risklerle birlikte çeşitli afetler sonucu can ve mal kayıpları ortaya çıkmaktadır. Muhtemel afetler sonrası meydana gelebilecek risklerinin belirlenerek azaltılmasına yönelik eylemlerin ortaya konulduğu İRAP çerçevesinde Kırşehir'de kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışarak afet kaynaklı kayıpları en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Toplantı, AFAD İl Müdürü Metin Alpaslan'ın katılımcıları İRAP konusunda bilgilendirdiği sunum ile sona erdi.