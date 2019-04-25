İş-Kur İl Müdürü Metin Ülgen Kaya; "İşverene teşvikleri kapı kapı dolaşıp anlatıyoruz"

'Burası Kırşehir Burada İş Var' sloganı ile işvereni gezen İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, "2019 Yılı artı istihdam destek ve teşviklerinden işverenlerimiz yararlanmaya devam ediyor. Faaliyet gösteren firmaların, destek ve teşviklerden mümkün olduğunca çabuk haberdar olabilmeleri için kapı kapı gezip toplantılar düzenliyoruz."dedi.

Kırşehir'de genel düzenlenen toplantılar dışında da iş yerlerini ziyaret ederek birebir bilgilendirme yaptıklarını ifade ederek teşvik paketini anlattıklarını söyleyen İl Müdürü Ülgen Kaya, "Milli İstihdam Seferberliğinin 2019 yılı ikinci fazı duyurulduğundan bu yana İlimiz genelinde işverenlerimizin haberdar olabilmesi için Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine, işverenlerimize ve Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin yanı sıra büyük çapta toplantılar düzenleyerek destek ve teşviklerimizi ayrıntılı biçimde anlattık. Genel toplantılar haricinde işverenlerimizle hem iş dünyası hakkında istişarelerde bulunabilmek hem de destek ve teşvikleri daha ayrıntılı biçimde aktarıp durumlarına özel teşvikleri tahlil edebilmek üzere işverenlerimize tek tek ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede yüzlerce işverenimizi ziyaret ederek destek ve teşvikleri kendilerinin yararlanabileceği şekliyle ayrıntılı şekilde anlattık.”diye konuştu.

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden bazıları ise şöyle:

"Yeni İstihdama Ücret Desteği; İşverenler, 2019 Nisan Ayı sonuna kadar 2018 yılı en düşük çalışan sayısına ilaveten sağlayacakları her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve verginin yanı sıra herhangi bir ücret de ödemeden işçi çalıştırabiliyor.

Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek; İşverenler, Aralık 2020'ye kadar her yeni istihdam için, 18 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemiyorlar. Kısa Çalışma Ödeneği; İş yerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak zorunda kalan işverenlerin 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücreti Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanıyor. Asgari Ücret Desteği; 2019 yılı için 12 ay süreyle, çalışan sayısı 500'e kadar olan işverenlere aylık 150 lira 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere ise 101 lira ücret desteği sağlanıyor. Önce İşbaşı Eğitimi Sonra İstihdam Desteği; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları ile işverenlere ve iş arayanlara iş fırsatları sunmaya devam ediliyor. 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın katılımcıların çocuk bakım destekleri de İş Kur tarafından karşılanıyor.