İŞ-KUR, kariyer günleri konferansı düzenledi

KUR, Kampüste Kariyer Günleri' konferansı düzenledi.

Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen konferansa; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara katıldı.

Konferans öncesi konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, 2019 Yılı istihdam seferberliği ve teşvikler hakkında bilgi verdi.

Ülgen Kaya konuşmasında, “Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında ‘Burası Kırşehir Burada İş Var' diyerek bu yıl hem yeni mezun olup iş hayatına katılacak siz değerli gençlerimize, hem de işverenlerimizin yeni teşvik ve desteklerle devlet olarak her zaman yanındayız.

Bu destek ve teşviklerin yanı sıra gelişen dünyanın bir parçası olabilmenin yolu üretim ve teknolojiden geçmektedir. Ülke olarak nitelikli işgücümüzü artırabildiğimiz oranda gelişim gösterebiliriz. İş piyasasının nabzını tutan ve nitelikli işgücünü üretime sevk eden bir kurum olarak sorumluluğumuzun her zaman bilincindeyiz.”dedi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören , insanların hedef koyması gerektiğini ve hayatın olağan akışında mücadele ve kişisel gelişimin önemini anlattı.