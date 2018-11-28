İş-Kur, Kırşehir'de işsizi bulunan her eve ulaşmaya çalışıyor

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan 2018 yılı değerlendirme açıklamasında İş Kur'un Kırşehir'de işsizi bulunan her eve ulaşmaya çalışarak proje geliştirdiği belirtildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş arayan işsizlere iş imkanları oluşturmanın yanında İş Başı Eğitim Programları, Toplum Yararına Programlar, Meslek Edindirme Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları, Engelli ve Eski Hükümlülerin iş bulmalarını geliştirici faaliyetler sürdürüyor.

Yapılan Eğitim programları hakkında bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, hedeflerinin Kırşehir'de işsiz kalmamasını sağlamak olduğunu belirtti.

Ülgen Kaya açıklamasında, "Kırşehir'de 2018 yılında istihdam sağlanması ve istihdama destek faaliyetlerinden 6 bin 732 kişi faydalandı. Bu rakam aileleri ile birlikte düşünüldüğünde ise Kırşehir'de ortalama 30 bin kişi ile gönül bağı kurulduğunu gözler önüne serer. Kırşehir'de ulaştığımız verilerin yüksek olmasının yanı sıra amacımız kendi verilerimizin de üzerine çıkarak kararlılıkla işsizlik sorununu çözmek doğrultusunda adımlar atıyoruz"dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde; Ekim ayı sonu itibari ile iş arayan 8 bin 982 kişinin müracaat ettiği iş talebinden 3 bin 470 kişi bir işe yerleştirilerek faydalandı. Özel sektör işletmelerine destek amacıyla ise 312 Eğitim programından 276 erkek 273 kadın olmak üzere 540 kişi programlardan faydalandı. Kendi işlerini kurmak üzere düzenlenen projelerde ise 29 Engelli ve Eski Hükümlüye 1.milyon 248 bin lira destek sağlandı.