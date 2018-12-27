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İsmail Deniz: "Belediye adına çıkan asılsız haberlere itibar etmiyoruz"

Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, ’Belediye’nin sokak hayvanlarını çöp kamyonu ile çektirdiği ve preslediği’ söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, 'Belediye'nin sokak hayvanlarını çöp kamyonu ile çektirdiği ve preslediği' söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.


Çiçekdağı Belediye Başkanı Deniz, Belediye'nin sokak hayvanlarını çöp kamyonu ile çektirdiği ve preslediği' şeklinde yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Deniz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Belediyemiz ve şahsımla ilgili sokak hayvanlarını katletmekle suçlandığımız haberler bizleri derinden üzdü. Sokak Hayvanları Derneği tarafından paylaşılan video cansız yatan sokak hayvanının çöp kamyonuna alınıp preslendiği noktasındadır. Oysa; sokak hayvanı bahsi geçen aracın preslemediği net olarak gözükmektedir. Video görüntülerinin planlanmış olduğu açıktır. Yanlış yapılan söylenti ve açıklamalar, Belediye personelinin çalışma azmini arttıracaktır. Belediye olarak bizler sokak hayvanlarını belediye binamızda besliyor soğuk hava şartlarından da koruyoruz. Çalışma şeklimizi bilenler gerçekleri de biliyordur."

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