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İşsiz kalan annesinin desteği ile çağ ocağı işletmecisi oldu

Kırşehir’de işsiz kaldıktan sonra annesinin verdiği maddi destekle çay ocağı işletmecisi olan Birnaz Ceylan, "İşsiz kalınca annemin verdiği maddi destekle iş yeri sahibi oldum.

Kırşehir'de işsiz kaldıktan sonra annesinin verdiği maddi destekle çay ocağı işletmecisi olan Birnaz Ceylan, "İşsiz kalınca annemin verdiği maddi destekle iş yeri sahibi oldum. Anneme minnettarım."dedi.


Kırşehir'de tekstil ve kozmetik sektörü dahil bir çok alanda çalışan Birnaz Ceylan(46), annesinin dışarıdan okul bitirmesi ve iş sahibi olmasına öncülük ettiğini söyledi.



Kırşehir'de Ahi Çarşısında çay ocağı işletmeciliği yapan ve annesinden yaklaşık 8 bin lira destek alan Ceylan, “İşsiz kalınca ne yapabiliriz diye düşündük. Kendi çapımızda çay ocağı işleteceğimizi düşünerek tartıştık ve karar vererek annemin desteği ile çay ocağı açtık.”dedi.



Annesinin işsiz kalınca devreye girdiğini ifade eden Ceylan, “Çay ocağı açma noktasında araştırmalarımız oldu. Annem destek verdi. Annemin desteği ile anneler gününde çay ocağı işletmecisi oldum. İşsiz kaldıktan sonra annem çok destek oldu. Beni girmekte olduğum işsizlik bunalımından kurtardı.”diye konuştu.



Kırşehir'de bir çok sektörde görev alan Birnaz Ceylan, tarihi Ahi Çarşısının çaycı ablası olarak biliniyor.

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