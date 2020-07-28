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İşsizliğin önlenmesi, İl İstihdam Kurulu Toplantısında görüşüldü

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldıCovid-19 salgın hastalığına karşı önlem alınarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı toplantıda işsizliğin önüne geçilebilmesi için çözüm önerileri görüşüldü.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı


Covid-19 salgın hastalığına karşı önlem alınarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı toplantıda işsizliğin önüne geçilebilmesi için çözüm önerileri görüşüldü. Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda Kırşehir'de mevcut istihdamın korunması, bunun üzerine ilave istihdam olanaklarının oluşturulması görüşüldü. Kırşehir'de, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik alınan kararların faydalı olacağına inandığını belirten Vali Akın, düzenli yapılan toplantılarda kurs ve denetim raporları sonuçları hakkında kurula bilgilendirme de yapılacağını söyledi.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın faaliyet bilgilendirme sunumu sonrasında İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programı) gibi faaliyetlerin denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporları; kurula sunuldu. Toplantı da, Mucur Kaymakamlığı'nın talebi doğrultusunda, “El Nakışçısı” , Özbağ Belediyesi Personel Limited Şirketinin talebi doğrultusunda ise Turşu Üretim Elemanı "Turşucu'' ve Özbağ Belediyesi'nin talebi doğrultusunda ‘'Hamurkar'' dallarının açılmasına karar verildi.

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