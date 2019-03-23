İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salimensarioğlu: "Devletin kurumları vardır, partisi yoktur"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Kırşehir'e gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salimensarioğlu, "Devletin kurumları vardır, partisi yoktur" dedi.

Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Selehattin Ekicioğlu'na destek için gelen Salimensarioğlu, seçim irtibat bürosu önünde yaptığı açıklamada, "Devleti yıpratmadan ağırlığını koruyalım. Ben Bakanlık görevi yaptım. Baki olan devlet, devlet kutsaldır. Ülkemiz uğruna çok can verdik. Hükümetler geçici, kalıcı olan devlettir. Devletle değil partilerle seçimlere giriyoruz. İstişarelerimiz sonucunda ittifakın doğru olacağı kararını verdik. Ben 2 bölgeyi ittifak olmasa da destekleyeceğimi söyledim. Birincisi Yalova, ikincisi ise Kırşehir. Bizler bu yönde Genel Merkeze rapor sunduk. Sosyal Demokrat, İYİ Partili, MHP'li herkesten kardeşimiz için oy istiyoruz" dedi.

Ankara Caddesi üzerinde seçmenine hitap eden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise Kırşehir'de milletvekili çıkardıktan sonra Belediye Başkanlığını da alacaklarını ve bırakmayacaklarını belirtti. Milletvekili İlhan, konuşmasında, "Kırşehir'in umudu olduk. Güçlü şekilde geliyoruz. Ülkede ekonomik kriz olduğunu söylüyorduk. Dolar bir günde yüzde 40 oranında arttı. Yerel seçimlerde Belediye adayı seçilir. Belediyeyi kim hak ediyorsa o koltuğa da hak eden oturur. AK Partili'nin de MHP'linin de CHP'lininde sorunları aydı. Çocuklarımıza destek olmak zorundayız" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salimensarioğlu, esnaf ziyareti yaptıktan sonra Kırşehir'den ayrıldı.