İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçmenine teşekkür ziyareti için Kırşehir'e gelecek

Kırşehir, İl Başkanlığı tarafından hazırlanan iftar programına katılmak üzere 18 Mayıs Cumartesi günü Kırşehir'e beklenen Akşener'in, 31 Mart seçim süreci ve genel politikalar hakkında partililerine bilgi aktarımı yapması bekleniyor.

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız, üyelerimize ülkemizin içerisinde olduğu durum çıkış yolları ve mevcut şartları anlatarak ülke gündemini değerlendirecektir.”denildi.