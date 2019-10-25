İYİ Parti İl Başkanı Göçen:

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “İYİ Parti ajandalardan, kariyer planlarından ve küçük hesaplardan doğmamıştır”dedi.

Zorluklar aşılarak partinin kurulma kararının verildiğini ifade eden İl Başkanı Göçen, açıklamasında; “Zorlukları aşarak Genel Başkanımızın liderliğinde İYİ Parti'yi kurarak ne kadar isabetli bir karar verildiğini anlıyoruz. 2. yılımız hayırlı olsun, inşallah daha nice yılları hep birlikte güçlenerek, ülkemizin ve şehrimizin daha iyi olması için çalışarak ve başararak geçireceğiz.”