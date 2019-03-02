İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Araz, görevini bıraktığını açıkladı

Kırşehir İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz, Millet İttifakı'ndan Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmesini gerekçe göstererek yürüttüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende konuşan ve görevini yeni Merkez İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'a bırakan Araz, kendisi ile bir yılı aşkın süredir aktif çalışma sergileyen kadın kollarına teşekkür ederek helallik diledi. Araz, konuşmasında, "Belediye Meclis Üyeliği nedeniyle yürüttüğüm görevimi bırakıyorum. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyorum. Bana sunulan başka bir görev için görevimi bırakıyorum. Sizlerle tanış olmaktan kardeş olmaktan memnun oldum. İnşallah görev değişimi gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı da değiştirmeyecek." dedi.

İYİ Partililerin yanı sıra toplantıya CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, CHP İl Başkanı Baran Genç ve Millet İttifakı'nın Kırşehir adayı Selehattin Ekicioğlu katıldı.