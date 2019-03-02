İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Araz, görevini bıraktığını açıkladı

Kırşehir İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz, Millet İttifakı’ndan Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmesini gerekçe göstererek yürüttüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Kırşehir İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz, Millet İttifakı'ndan Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmesini gerekçe göstererek yürüttüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.



Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende konuşan ve görevini yeni Merkez İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'a bırakan Araz, kendisi ile bir yılı aşkın süredir aktif çalışma sergileyen kadın kollarına teşekkür ederek helallik diledi. Araz, konuşmasında, "Belediye Meclis Üyeliği nedeniyle yürüttüğüm görevimi bırakıyorum. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyorum. Bana sunulan başka bir görev için görevimi bırakıyorum. Sizlerle tanış olmaktan kardeş olmaktan memnun oldum. İnşallah görev değişimi gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı da değiştirmeyecek." dedi.



İYİ Partililerin yanı sıra toplantıya CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, CHP İl Başkanı Baran Genç ve Millet İttifakı'nın Kırşehir adayı Selehattin Ekicioğlu katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.