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İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığında 2 aday yarışacak

KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı için iki aday yarışacak.


Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, yaptığı açıklama ile ilçe kongrelerini tamamladıklarını merkez ilçe kongresinde ise 2 adayın yarışacağını söyledi.


İyi Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı için mevcut İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy ile Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Satılmış'ın aday olmak için girişimde bulunduğunu açıklayan İyi Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, “Bu günler, bizim için bayram niteliğinde olması gereken özel günlerdir, ancak millet olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Suriye'den gelen şehit haberleri hepimizi üzüntüye boğdu”dedi


İYİ Parti Merkez İlçe kongresi 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

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