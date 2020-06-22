İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İYİ Parti'de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nın 2.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 2. olağan kongresinde başkanlığa yeniden Müfit Göçen seçildi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla pazar günü yapıldı. Mevcut başkan Göçen'in tekrar aday olduğu seçimlere çok sayıda partili katıldı.


Delegelerin oy kullanımının ardından yeniden başkanlığa seçilen Müfit Göçen, partisine kurulduğu günden bu yana hizmet verdiğini, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Amaçlarının parti politikalarını herkese ulaştırmak olduğunu ifade eden Göçen, iyi, doğru ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.