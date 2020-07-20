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Jandarma 410 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Özbağ Beldesinde 410 kök hint keneviri ele geçirdi.


Merkez İlçe Özbağ Beldesi, Örcün Mahallesi sınırları içerisinde yapılan operasyonda A.Y., isimli kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalar sonrasında A.Y.'nin bahçesinde ekili halde 160 santim boylarında (410) kök kenevir bitkisi, soğutucu içerisine kurutulmaya bırakılmış (168) gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve kenevire bitkisine el konulduktan sonra şüpheli adli mercilere sevk edildi.

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