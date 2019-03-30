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Jandarma ile muharip ve malul gaziler öğrencilere 'gazilik' konferansı düzenledi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ile muharip ve malul gazi derneklerince okullarda öğrencilere gazilik konferansları düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada iki farklı gazi derneği üyeleriyle askeri personelin, kent merkezi ve ilçelerdeki orta okullara gaziliği anlatığı belirtildi. Tarihin canlı tanıkları ve geleceğin teminatı gençlerin bir araya getirildiği vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Muharip ve Malul Gazi Dernekleri üyelerinin katılımıyla geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz ile tarihimizin canlı tanıkları saygıdeğer gazilerimiz bir araya getirildi. İl merkezi ve ilçelerde toplam 10 ortaokulda bin 700 öğrenciye gazilik konferansı verildi." denildi.


Konferanslara katılan öğrencilerin tarihin canlı tanıklarından önemli olayları öğrendiği ifade edildi.

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