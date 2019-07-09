Jandarma izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaman İlçesi Meşe Köyü arazisinde yapılan teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen U.L., M.K, M.G.,C.H.E., suç üstü yakalandı.

Şüphelilerin yanında 1 jeneratör, 1 beton delici, 1 akü, 30 metre kablo, 12 farklı kazı malzemesi de ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.