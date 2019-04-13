Jandarma Mucur İlçesinde 2 bin 500 fidan dikti

İl Jandarma Komutanlığı Kırşehir'de kamu kurumları personeli ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Mucur ilçesi Seyfe Gölü alanında 2 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçede bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti kıyısındaki tabiat parkı alanındaki etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığı personeli, İlçe Kaymakamlığı, Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrenciler katıldı. Fidan dikim etkinliğinde; bin 500 sedir, 50 ladin, 250 karaçam, 400 servi, 200 hatmi ve 100 sarıçam olmak üzere toplam 2 bin 500 fidan dikildi.

Fidanları toprakla buluşturan Hacı Derviş Rasim Ünsal İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de törenin ardından ikram yapıldı.