Jandarma ve Emniyet Ortak KADES bilgilendirmesi yaptı

Kırşehir'de, jandarma ve emniyet ekipleri ortak çalışmayla KADES bilgilendirmesi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Çocuk Sağlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar ve esnaflar; 'kadına el kalkamaz' mottosu ile bilgilendirildi. Ekipler yaptıkları anlatımların yanı sıra vatandaşa broşür de dağıtarak kadına yönelik şiddete karşı ve şiddet anında izlenmesi gereken yolu anlattı.