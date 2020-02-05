İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesi İbikli köy mevkiinde kaçak kazı yapan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Yapılan operasyonda; C.A., ve Ö.A., isimli şahıslar izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri evinde satmak için muhafaza ettiği esnada suç üstü yakalandı.


Şahısların evlerinde yapılan aramada; (1) adet lahit kapağı, (5) adet sikke, (2) adet obje, (2) adet define arama dedektörü ve (4) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler Jandarmada ki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.