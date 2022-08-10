İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker Köyü'nde bir kişinin uyuşturucu madde yetiştirip ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, satışa hazır halde 1 kilo uyuşturucu madde, 118 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 54 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.

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