Jandarmanın dikkati Gamze'nin ölümündeki sır perdesini araladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2019 yılı Ağustos ayında sünnet düğününde hayatını kaybeden genç kızın ölümündeki sır perdesi, jandarmanın dikkati ve düğüne katılan misafirlerin çektiği görüntüler sayesinde aralandı.

Çadırlıhacıyusuf köyünün muhtarı Bayram Z.'nin 15 Ağustos 2018'de oğlu için düzenlediği sünnet düğününe Belçika'da yaşayan Rami ve Ülfet Boynuince ile kızları Gamze (20) de katıldı. Sünnet düğününde peş peşe sıkılan kurşunlardan biri halay çeken Gamze Boynuince'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybederken, jandarma ekipleri olay yerine gelmeden evdeki tüm delillerin temizlendiği ve Bayram Z.'nin kuzeni Taner Z.'nin düğünde çekim yapan kameramandan düğün kasetini alıp yok ettiği iddia edildi. Köy muhtarı Bayram Z., olayı soruşturan jandarma ekiplerine ruhsatlı iki tabancasını da teslim etti. Olayla ilgili Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada “Baran” kod adlı gizli tanığın “Bayram Z.'nin halay çekerken şahısların yanında havaya ateş ettiği, maktülün yere düşmeden önce oluşan silah sesinin Bayram Z.'nin olduğu taraftan geldiği”ni söylemesi üzerine savcılık düğüne katılanların çektikleri videolardan muhtarın belindeki üçüncü silahı tespit etti. Mahkeme tutanaklarına göre şüpheli Bayram Z., olaydan sonra kabze kısımları siyah olan bir Browning ve bir adette Kırıkkale marka tabancayı kolluk kuvvetlerine teslim etti. Düğün sırasında çekilen fotoğraflar incelendiğinde ise Bayram Z.'nin belinde kahverengi kabzeli bir silah olduğu anlaşıldı.

Boynuince ailesinin avukatı Kadriye Ünver konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sünnet düğünü devam ederken Bayram Z. şüpheli olarak tutuklandı. 2 silahı teslim etti. Kayıt yok edildiyse de muhtarın üçüncü silah kullandığı yönünde iddialar oluştu. Üçüncü bir silahın varlığı tespit edildi” dedi.