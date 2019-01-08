Japon Bahçesi kış manzarası ile büyülüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan Japon Bahçesi, kar yağışı sonrasında oluşturduğu manzara ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Kaman ilçesi Çağırkan Köyündeki Japon bahçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına yaptırılan Japon bahçesinde, kar yağışıyla fotoğrafçılar için eşi bulunmaz manzaralar oluştu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak da ilgi görüyor. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki ağaç ve göletler de yer alıyor. Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından 'En İyi Yeşil Tasarım' ödülü alan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde yer alan Japon bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçe olma özelliği taşıyor.