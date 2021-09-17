Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezinde 5 yeni uzman göreve başladı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş; “Ahi Evran Üniversitesi tarafından yapılan pilot proje Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) kapsamında 5 yeni fizyoterapist Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine hasta tedavi edecekler. Kırşehir ve çevre illerden gelen hastalara daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu yapmak için merkezimizde çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ise; “Türkiye'nin en kaliteli jeotermal suyu ile hizmet veren hastanemizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bütün çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yeni başlayan 5 fizyoterapistimize görevlerinde başarılar diliyorum. Sadece ilimize değil çevre il ve ilçelerimize de hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti verme arzusu içindeyiz” diye konuştu.

JEOKAREM Projesi ile jeotermal kaynaklar sayesinde kalkınma potansiyeline sahip ama yeteri kadar gelişmemiş olan Kırşehir'de jeotermal tedaviyi yüksek teknolojik donanıma sahip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Uygulamaları ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ile toplum sağlığını geliştirmeye katkı sağlanması hedefleniyor.