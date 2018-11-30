Kırşehir'de Esnaf Odaları Birliği tarafından işletilen jeotermal kaynaklı sebze meyve kurutma tesisi kapasite artışında son aşamaya gelindi.

Kırşehir Karalar Köyünde bulunan 3 yılı aşkın süredir Esnaf Odaları Birliği tarafından işletilen sebze meyve kurutma tesisinde kapasite yetersizliği yetersizliği ile Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) sosyal ve çevresel yatırım programlarına ‘Kurutulmuş Gıdada Kapasite Artışı' isimli 485 bin lira bütçeli proje de son aşamaya gelindi.

Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Fatih Tokmak, projenin tamamlanması sonrasında Kırşehir'in jeotermal kaynakla elde ettiği ürünün 3 katını elde edebileceğini söyledi.

Tokmak açıklamasında, “Sistemin sağlıklı işletilebilmesi için köye giden elektrik altyapısında güç arttırımı yapılmalı. Esnaf Odaları Birliği olarak kısıtlı bütçe ile Kırşehir'in en önemli değerlerinden bir tanesi olan jeotermal kaynağı doğru ve etkili kullanmak istiyoruz.

Tesisten elde edilecek ürünlerin doğru bir tanıtım ve pazarlama ile piyasaya arzı yapılacak. Bizler, Kırşehir'in menfaatine olan her şeyde sorumluluk alıyoruz. Kırşehir'in yöneticilerinin de bizlere destek vermesi çok önemli. Tesisten elde edilen ürünler Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de verdiği destekle Cacabey Meydanında birliğimizce şehrin dokusuna uygun olarak yapılan alanda sergilenecek ve satışa sunulacak.” dedi.

Tesiste üretilen ürünlerin yüzde yüz doğal olduğunu anlatan Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Tokmak, “Buradan alınan ürünler hiçbir katkı maddesi kullanılmadan besin değeri yüksek ve enerji veren ürün guruplarından oluşmaktadır. Kırşehir'in Cemele biberi bundan sonra ki süreçte tesiste kurutma işlemi yapılarak halkın beğenisine sunulacak. Amacımız; bölgede üretilen sebze meyveleri ve talepler doğrultusunda istenilecek ürünleri kurutarak her mevsim istenilen ürünün sofralarda yer almasını sağlamaktır.”diye konuştu.

Karalar Köyündeki çalışma 2018 yılı başlarında sunulan proje ile başlamıştı. Yıl sonu ise çalışmaların tamamlanması bekleniyor.