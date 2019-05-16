KADEM 1. Yılın kutluyor

KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal, kuruluşunun birinci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, KADEM Kırşehir Temsilciliği'nin 15 Mayıs 2018 tarihinde açıldığı günden bu yana farklı alanlarda gerçekleştirdiği etkinliklerle kadının ve ailenin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi. Bir yılda 10 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden KADEM Temsilcisi Ünsal, “Kırşehir Temsilciliği olarak, KADEM misyon ve vizyonu doğrultusunda, açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler, eğitimler, atölyeler, söyleşiler, paneller, seminerler, kurslar ve stantlarla yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi. Önceliklerini kadın ve ailenin güçlenmesine verdiklerini ifade eden Ünsal, “Önceliğimiz kadının ve ailenin güçlendirilmesi olmuştur. Kadim tarihimize baktığımızda, kadınların toplumsal anlamda çok önemli işlere imza attıklarını görüyoruz. Bizler de, özellikle Kırşehirli kadınlar olarak tarihimiz açısından çok önemli bir toplumsal geleneğin sahibi ve temsilcileri olmaktan dolayı ayrıca kıvanç ve gurur duyuyoruz. Bir yıl içerisinde birbirinden farklı konularda programlar düzenledik. KADEM Akademi, Yerel Yönetimlerde Kadın Adaylar Eğitimi, Gönüllülük Akademisi, Tasarım Atölyesi, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi, Kişisel Gelişim, Yasal Haklar, Sağlık, Bağımlılıkla Mücadele, Açık Hava Kütüphanesi Projesi, Sağlık Taraması şeklinde sıralayabileceğimiz proje, söyleşi, panel, konferans gerçekleştirdik. Önceliğimiz kadının ve ailenin güçlendirilmesi olmuştur” diye konuştu.