Kadın Koparatifi çalışanları Mucur ilçesinde ilk maaşlarını aldı

Kırşehir'in Mucur İlçesinde Kadın Kooperatifi çalışanı kadınlara ilk yevmiyeleri verildi.

Mucur İlçesinde, 'Mucur Adem ve Mucur Kadın Kooperatifi'nde atölyelerde çalışan 15 kadın ilk yevmiyelerini İlçe protokolününde katılım sağladığı programda aldı.

İlçe Kaymakamı Kaya Çelik, kadınların çalışma gayretinde olduklarını ve başarılı olacaklarını söyledi.

Programa kadınların daveti üzerine katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, atölyeleri yerinde görme imkanına kavuştuğunu ve kadınların ekonomilerine katkı sağlamak için çaba gösterdiğini belirtti.

Düğer, açıklamasında; "Kadınların ev ve ülke ekonomilerine katkı sunmak için gayret göstermeleri bizleri mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlere öncülük eden İlçe Kaymakamlığının teşviki ile kadınlarımız daha üretken olacaklar inancını taşıyorum. Kadınların gelişimlerine yönelik yeni projelere de hep birlikte imza atacağız."dedi.

Kooperatif Başkanı bahar Çelik ise İlçede açılan atölyenin ilk meyvesini verdiğini çalışma azmi ile daha güzel çıkartılacağını ifade etti. Atölye çalışanı kadınların yevmiyeleri ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Çakır tarafından teslim edildi.