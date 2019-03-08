Kadınlar için fidan diktiler

Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Kındam mevkinde gerçekleştirilen fidan dikim programına Vali Akın'ın eşi Saliha Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcıları eşleri Şeyma Yıldız ile Aysel Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve kadın sağlık çalışanları katıldı.

Fidan dikiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saliha Akın, bu anlamlı günde bayanlarla birlikte 200 fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.