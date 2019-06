KAEÜ 2018-2019 akademik yılı mezunlarını verdi

Üniversite stadyumunda düzenlenen 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire müdürleri, öğretim üyeleri, mezun olan yaklaşık 4 bin öğrenci ile aileleri katıldı.

Öğrencilerin geçiş töreni, Ahi Yemini etmeleri ve seneyi birincilikle bitiren öğrencinin yaş kütüğüne adını çakmasıyla devam eden törende konuşan Vali Akın, mezun olan öğrencilerin üniversiteden aldıkları eğitimleri gerçek hayatta uygulamaya geçirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Gençliğin ülke için önemli bir enerji kaynağı olması sebebiyle var olan bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi, gençlerin hem kendilerine, hem de topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinin de ancak iyi bir eğitim süreci ile mümkün olacağını belirten Vali İbrahim Akın, “Eğitimin önemini hayatımızın her safhasında daha çok hissettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Dünya ve ülke gündeminde yaşanan gelişmeler, bu alanda yapılan yatırımları her geçen gün daha da önemli kılmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizin en önemli özelliklerinden birisi sahip olduğu genç nüfusudur. Devletimiz de üniversitelerimizin imkanlarını ve eğitim kalitesini arttırmak ve daha çok gencimizin üniversite ile buluşmasını sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürmektedir" dedi.

"Eğitim bitmez gençler, kendini geliştirerek hayata atılacak"

Eğitim sürecinin mezun olduktan sonra da devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Gençlerimiz, bugün hayatının en önemli günlerinden birini yaşıyor. Eğitim hayatı boyunca zor şartlar yaşadılar ancak bugün mezun olmanın haklı sevincini yaşıyorlar. Bizler de bu sevinçlerine ortak olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim asla bitmez, sizler kendinizi geliştireceksiniz. Ne iş yaparsanız yapın, en iyisini yapacağınızdan şüphemiz yok. Sizler artık Kırşehir'in fahri elçilerisiniz. Umuyorum ki; üniversitemizin adını taşıyan Ahi Evran-ı Veli ve diğer nice Anadolu erenlerinin diyarından, Neşet Ertaş ve diğer ustalarımızın sevgiyi, kardeşliği, iyiliği, güzelliği aşılamış büyüklerimizin memleketinden ayrılıyorsunuz" diye konuştu.

Gençler, umutlarını gerçekleştirmek için büyük çaba harcadı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine gelen her gencin, umutlarını gerçekleştirmek için büyük çaba harcadığını anlatan Üniversite Rektörü Vatan Karakaya, "Gelecekteki umutlarınızı gerçekleştirmek için büyük çaba harcayarak kazandığınız bölümlerden mezun oluyorsunuz. Her başlangıç bir sona, her son da bir başlangıca aralanan kapıdır. Eğitim sürecinizin sonuna geldiniz, ancak sosyal hayatın yükünü üstlenmiş durumdasınız.

Bu sorumluluğu yerine getirmek için almış olduğunuz bilgi ve donanımları çağın ötesinde uygulamalara dönüştürerek her Anadolu gencinin yapması gereken duruş ve gayreti göstereceğinize şüphemiz yoktur. İnsanlığa hizmet etmeyi şeref saymış dahi karakterlerin ruh ikizleri olarak yeniden doğacak kültür ve medeniyeti asrın, zamanın ruhuna yeniden işleyeceksiniz. Milletimizin geleceğine, devletimizin bekasına göz diken, içeriden ve dışarıdan gelen tüm hain planlara karşı hazırlıklı olacaksınız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve mezun olduğunuz bölümlerdeki ihtiyaçları karşılayacak olan sizlersiniz” dedi.

Mezuniyet töreni, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere vali ve protokol tarafından diplomaları ve hediyelerinin verilmesi ve kep fırlatma ile sona erdi.